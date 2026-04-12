How Much Prize Money Did Each Golfer Earn in the 2026 Masters Tournament?
Rory McIlroy is back on top at Augusta National Golf Club, winning his second Masters Tournament in a row.
That came at an opportune time for McIlroy, as he's also taking home the biggest payday ever from the tournament, winning $4,500,000. That's part of a record $22.5 million purse for this year.
Here's a look at how much each golfer earned here in 2026.
|Pos.
|Golfer
|Score
|Earnings
|1
|Rory McIlroy
|-12
|$4,500,000
|2
|Scottie Scheffler
|-11
|$2,430,000
|T3
|Tyrrell Hatton
|-10
|$1,080,000
|T3
|Russell Henley
|-10
|$1,080,000
|T3
|Justin Rose
|-10
|$1,080,000
|T3
|Cameron Young
|-10
|$1,080,000
|T7
|Collin Morikawa
|-9
|$725,625
|T7
|Sam Burns
|-9
|$725,625
|T9
|Max Homa
|-8
|$630,000
|T9
|Xander Schauffele
|-8
|$630,000
|11
|Jake Knapp
|-7
|$562,500
|T12
|Jordan Spieth
|-5
|$427,500
|T12
|Hideki Matsuyama
|-5
|$427,500
|T12
|Brooks Koepka
|-5
|$427,500
|T12
|Patrick Reed
|-5
|$427,500
|T12
|Patrick Cantlay
|-5
|$427,500
|T12
|Jason Day
|-5
|$427,500
|T18
|Viktor Hovland
|-4
|$315,000
|T18
|Maverick McNealy
|-4
|$315,000
|T18
|Matt Fitzpatrick
|-4
|$315,000
|T21
|Keegan Bradley
|-3
|$252,000
|T21
|Ludvig Aberg
|-3
|$252,000
|T21
|Wyndham Clark
|-3
|$252,000
|T24
|Matt McCarty
|-2
|$178,071
|T24
|Adam Scott
|-2
|$178,071
|T24
|Sam Stevens
|-2
|$178,071
|T24
|Chris Gotterup
|-2
|$178,071
|T24
|Michael Brennan
|-2
|$178,071
|T24
|Brian Campbell
|-2
|$178,071
|T24
|Shane Lowry
|-2
|$178,071
|T31
|Alex Noren
|-1
|$142,875
|T31
|Harris English
|-1
|$142,875
|T33
|Gary Woodland
|E
|$121,500
|T33
|Dustin Johnson
|E
|$121,500
|T33
|Brian Harman
|E
|$121,500
|T33
|Tommy Fleetwood
|E
|$121,500
|T33
|Ben Griffin
|E
|$121,500
|T38
|Jon Rahm
|1
|$101,250
|T38
|Ryan Gerard
|1
|$101,250
|T38
|Haotong Li
|1
|$101,250
|T41
|Justin Thomas
|2
|$83,250
|T41
|Sepp Straka
|2
|$83,250
|T41
|Jacob Bridgeman
|2
|$83,250
|T41
|Kristoffer Reitan
|2
|$83,250
|T41
|Nick Taylor
|2
|$83,250
|46
|Sungjae Im
|3
|$69,750
|47
|Si Woo Kim
|4
|$65,250
|48
|Aaron Rai
|5
|$61,650
|T49
|Corey Conners
|6
|$57,600
|T49
|Marco Penge
|6
|$57,600
|51
|Kurt Kitayama
|7
|$55,350
|52
|Sergio Garcia
|8
|$54,000
|53
|Rasmus Hojgaard
|10
|$52,650
|54
|Charl Schwartzel
|12
|$51,300
All golfers who missed the cut received $25,000 each.