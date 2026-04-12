How Much Prize Money Did Each Golfer Earn in the 2026 Masters Tournament?

Rory McIlroy talks with his daughter Poppy while holding the Masters trophy during the Green Jacket Ceremony after winning during the final round of the 2026 Masters Tournament at Augusta National Golf Club on April 12, 2026 in Augusta, Georgia.

Rory McIlroy is back on top at Augusta National Golf Club, winning his second Masters Tournament in a row.

That came at an opportune time for McIlroy, as he's also taking home the biggest payday ever from the tournament, winning $4,500,000. That's part of a record $22.5 million purse for this year.

Here's a look at how much each golfer earned here in 2026.

Pos.GolferScoreEarnings
1Rory McIlroy-12$4,500,000
2Scottie Scheffler-11$2,430,000
T3Tyrrell Hatton-10$1,080,000
T3Russell Henley-10$1,080,000
T3Justin Rose-10$1,080,000
T3Cameron Young-10$1,080,000
T7Collin Morikawa-9$725,625
T7Sam Burns-9$725,625
T9Max Homa-8$630,000
T9Xander Schauffele-8$630,000
11Jake Knapp-7$562,500
T12Jordan Spieth-5$427,500
T12Hideki Matsuyama-5$427,500
T12Brooks Koepka-5$427,500
T12Patrick Reed-5$427,500
T12Patrick Cantlay-5$427,500
T12Jason Day-5$427,500
T18Viktor Hovland-4$315,000
T18Maverick McNealy-4$315,000
T18Matt Fitzpatrick-4$315,000
T21Keegan Bradley-3$252,000
T21Ludvig Aberg-3$252,000
T21Wyndham Clark-3$252,000
T24Matt McCarty-2$178,071
T24Adam Scott-2$178,071
T24Sam Stevens-2$178,071
T24Chris Gotterup-2$178,071
T24Michael Brennan-2$178,071
T24Brian Campbell-2$178,071
T24Shane Lowry-2$178,071
T31Alex Noren-1$142,875
T31Harris English-1$142,875
T33Gary WoodlandE$121,500
T33Dustin JohnsonE$121,500
T33Brian HarmanE$121,500
T33Tommy FleetwoodE$121,500
T33Ben GriffinE$121,500
T38Jon Rahm1$101,250
T38Ryan Gerard1$101,250
T38Haotong Li1$101,250
T41Justin Thomas2$83,250
T41Sepp Straka2$83,250
T41Jacob Bridgeman2$83,250
T41Kristoffer Reitan2$83,250
T41Nick Taylor2$83,250
46Sungjae Im3$69,750
47Si Woo Kim4$65,250
48Aaron Rai5$61,650
T49Corey Conners6$57,600
T49Marco Penge6$57,600
51Kurt Kitayama7$55,350
52Sergio Garcia8$54,000
53Rasmus Hojgaard10$52,650
54Charl Schwartzel12$51,300

    All golfers who missed the cut received $25,000 each.

